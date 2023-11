Cofina Media vendida ao MBO. Nome muda para Expressão Livre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Cofina Media foi comprada nesta quarta-feira, 8 de novembro, à Cofina SGPS pelo consórcio constituído pela Sorolla, S.A.; LivreFluxo, S.A.; CR7, S.A.; Actium Capital,S.A., e Caderno Azul, S.A, informou a empresa em comunicado à CMVM.

Os acionistas da Cofina SGPS tinham aprovado a 26 de outubro, em assembleia-geral extraordinária, a venda da totalidade da Cofina Media, dona do Correio da Manhã, CMTV, Negócios, Sábado e Record, a um grupo de investidores - a Expressão Livre - que reúne atuais e antigos quadros da empresa ("management buy out - MBO), bem como outros investidores, incluindo Cristiano Ronaldo. E hoje a operação ficou concluída.

Recorde-se que a proposta apresentada pelo MBO, que conta com Luís Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira, avaliava a Cofina Media em 56.793.428,97 euros, em termos de "equity value".



Já a proposta da Media Capital, dona da TVI, tinha por referência um "equity value" de 54.454.922 euros, podendo este valor ser elevado até 56 milhões de euros. A Media Capital, entretanto, retirou a sua oferta.

"Na sequência da referida deliberação de aprovação, a Cofina SGPS informa que ocorreu, no presente dia, a concretização da transação, nos termos previstos na BAFO [best and final offer] apresentada pelo MBO e tempestivamente divulgados ao mercado através de comunicado datado de 15 de setembro de 2023", refere o comunicado.

A empresa adianta ainda que "através da utilização de faculdade prevista no contrato de compra e venda de ações celebrado no contexto da transação, a Expressão Livre, SGPS cedeu a sua posição contratual no contrato a sociedade por si integralmente detida – a Expressão Livre II, SGPS".

"Assim, no contexto da concretização da transação, a titularidade das ações da Cofina Media foi transmitida para a esfera da Expressão Livre II, SGPS".



A Expressão Livre II é presidida por Domingos Vieira de Matos, fundador da Altri e Cofina SGPS.

Esclarece-se ainda, no comunicado, que "por efeito da concretização da transação, cessou a relação de grupo até ao momento existente entre a Cofina SGPS e a Cofina Media".