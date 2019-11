A parceria, que torna a Airbnb uma das principais patrocinadoras do COI vigorará nos Jogos Olímpicos de Verão Tóquio2020, Paris2024 e Los Angeles2028, e os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022 e Milão-Cortina2026.Em comunicado, o COI explica que o acordo inclui medidas específicas sobre alojamento, que implicam uma redução de custos para os organizadores e para as entidades participantes nos Jogos Olímpicos, reduz a necessidade de construção de novas infraestruturas para o período dos Jogos, e gera rendimento, que terá um impacto direto nos anfitriões e nas comunidades locais.A plataforma vai também promover, em conjunto com o Comité Paralímpico Internacional (IPC), a existência de alojamentos acessíveis a pessoas com deficiência e que incluam outros requisitos de acessibilidade.O COI e a Airbnb também vão também proporcionar aos atletas a oportunidade de obterem rendimentos económicos extra, através da iniciativa Experiências Olímpicas, a lançar no início de 2020, e que vai permitir que desportistas profissionais do mundo inteiro beneficiem economicamente de uma atividade enquanto anfitriões.Como parte do acordo, o COI vai disponibilizar aos atletas que competem nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, alojamentos na plataforma Airbnb no valor de, pelo menos, 28 milhões de dólares (cerca de 25 milhões de euros) para as viagens relacionadas com a competição e os treinos.O presidente do COI, considerou "a parceria inovadora no apoio às estratégicas para garantir uma que uma organização eficiente e sustentável dos Jogos Olímpicos tem um impacto positivo na nossa comunidade de anfitriões".Thomas Bach referiu ainda que, "com o apoio da Airbnb, o COI vai também proporcionar novas oportunidades aos atletas de todo o mundo, para que criem as suas próprias fontes de rendimento, através da promoção da atividade física e dos valores olímpicos".Kirsty Coventry, presidente da Comissão de Atletas do COI, saudou a parceria, considerando que esta "beneficia diretamente os atletas, incluindo oportunidades de rendimento direto ao partilharem a sua paixão pelo desporto através das novas Experiências Olímpicas na Airbnb, assim como o apoio direto às suas necessidades de alojamento".