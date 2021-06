Comunicações lideram queixas em 2021. Aumentam reclamações sobre entregas ao domicílio

A Deco Proteste recebeu mais de 135 mil reclamações até ao final de maio, o que equivale a 900 queixas por dia. Em comunicado, a organização de defesa dos consumidores revela que as empresas do setor das comunicações lideram o ranking de queixas.



A MEO foi a empresa que concentrou o maior número de reclamações, com 740 queixas, seguida pela NOS, com 666. Os CTT registaram 552 reclamações. No ranking, seguem-se a Medicare (479), a Vodafone (385) e a TAP (327). Worten, EDP, Conforama e Endesa completam o top 10. Segundo a organização, o número de queixas está em linha com o do ano passado.



"Os consumidores portugueses têm-se queixado, maioritariamente, das empresas de comunicações, sobretudo por causa da duração dos períodos de fidelização, e do desacerto entre ofertas e cobranças de mensalidades, seguindo-se os setores dos bens de consumo, serviços financeiros, energia e água e saúde", destaca a Deco Proteste.



"Numa análise do impacto da pandemia sobre as reclamações apresentadas pelos consumidores, a principal conclusão é a de que não houve um abrandamento ou uma flutuação negativa. Pelo contrário", ressalva a nota.



Nos últimos meses tem-se destacado, no entanto, o aumento do número de reclamações relacionadas com empresas de entregas ao domicílio, nota a Deco Proteste. Este é "fruto do aumento de aquisições online no período de pandemia".





"Os últimos dois anos serviram, eventualmente, para reposicionar os setores mais reclamados – emergindo agora, por exemplo, os serviços de entregas como uma das áreas em que os portugueses se sentem mais lesados", conclui a organização.