Meo, Nos e Vodafone sobem ao pódio das reclamações reportadas à Deco Proteste

Leia Também TAP, Medicare e CTT lideram reclamações reportadas à Deco Proteste

De acordo com a Deco Proteste, as queixas que versam sobre o setor das comunicações eletrónicas dizem respeito, na sua maioria, a dificuldades na mudança de prestador de serviços e a problemas com a internet.



Já no caso dos bens de consumo, a grande fatia das reclamações tem que ver com a falta ou atraso na entrega de bens, com a Worten, a Fnac e a GTech a surgirem na dianteira.



No que toca aos serviços financeiros, os consumidores relatam sobretudo questões relacionadas com comissões bancárias, transparência de produtos e contratos. No top 3 está a Caixa Geral de Depósitos, o Santander e o Novo Banco.

Leia Também Comunicações lideram queixas em 2021. Aumentam reclamações sobre entregas ao domicílio

Comparando com o balanço de 2021 verifica-se uma mudança ao nível das empresas mais reclamadas, já que a liderar o 'ranking' no ano passado esteve a TAP (que agora surge em quinto lugar, com 828 queixas), seguida dos CTT (que aparece em quarto, com 1.014) e da Medicare (que não consta agora do top 10)."A retoma à normalidade é notada por este balanço semestral que aponta os setores comummente mais reclamados", assinala a responsável pelas relações institucionais da Deco Proteste, citada na mesma nota de imprensa."Após um período de confinamento, com limitações concretas para o setor do turismo, as queixas sobre as companhias aéreas estabilizaram", exemplifica Rita Rodrigues, indicando que a TAP mantém-se como a companhia mais visada na plataforma reclamar da Deco Proteste.Uma plataforma através da qual a organização diz ter intermediado mais de 3.135 casos desde o início deste ano o e que, a seu ver, constitui "o meio mais eficaz na resolução das queixas dos consumidores", dado o "caráter público" das queixas."É aconselhável que os consumidores escolham expor as suas reclamações por escrito, uma vez que, segundo a nossa experiência, as reclamações quando tornadas públicas e expostas 'online', têm um maior impacto e taxa de resolução, daí que seja notada uma procura crescente pela Plataforma Reclamar, tendo em conta que a média de resolução do problema entre o consumidor e a entidade em questão se tem situado, em média, nos cinco dias após a publicação da ocorrência", realça a mesma responsável.