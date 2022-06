Concorrência dá 'luz verde' à compra da Distribuição JP Sá Couto pela suíça Also

Leia Também Grupo suíço compra parte dos fabricantes do computador Magalhães

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu 'luz verde' à compra pelos suíços da Also do negócio de distribuição da portuguesa JP Sá Couto, fabricante dos computadores Magalhães que foram distribuídos aos alunos no governo de José Sócrates.Num aviso publicado na sua página de Internet, a AdC informa ter deliberado na terça-feira "adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração", por considerar que "a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência em Portugal".A operação de concentração notificada ao regulador consiste na aquisição pelo Grupo Also do controlo exclusivo da unidade de negócio de distribuição da JP Sá Couto e da empresa Integrated Inspiring Solutions.No aviso publicado pela AdC, a Also é descrita como "parte integrante do Grupo Droege, ativo em Portugal na distribuição grossista de produtos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e produtos de consumo eletrónicos".A tecnológica suíça compra a Distribuição JP Sá Couto, uma "unidade de negócios ativa na distribuição grossista de tecnologia de informação, produtos, equipamentos de telecomunicação e produtos de consumo eletrónicos", e a Integrated Inspiring Solutions, "empresa portuguesa que opera no mercado da Integração das Tecnologias de Informação".