Grupo suíço compra parte dos fabricantes do computador Magalhães

dos direitos de comercialização da plataforma educacional e da marca de jogos JP Sá Couto na Europa, complementando a experiência e ofertas que a tecnológica nessas áreas. "Foi muito importante para nós encontrarmos um novo proprietário para a maior parte das nossas operações que vai dar continuidade ao que construímos nos últimos 30 anos, enquanto a JP Sá Couto Holding continuará a apostar em projectos de educação em Portugal e em todo o mundo", afirmou no comunicado Jorge Manuel Fidalgo Martins Sá Couto, presidente da JP Group.



"Foi muito importante para nós encontrarmos um novo proprietário para a maior parte das nossas operações que vai dar continuidade ao que construímos nos últimos 30 anos, enquanto a JP Sá Couto Holding continuará a apostar em projectos de educação em Portugal e em todo o mundo", afirmou no comunicado Jorge Manuel Fidalgo Martins Sá Couto, presidente da JP Group.

A gigante tecnológica suíça Also vai comprar todo o departamento de tecnologias de informação da JP Sá Couto, a empresa portuguesa de Matosinhos, que se popularizou por ter desenvolvido os computadores Magalhães, que foram um dos símbolos da governação de José Sócrates.O negócio, que ainda necessita da aprovação do regulador e cujo valor não foi divulgado, foi anunciado esta manhã através de um comunicado de imprensa conjunto das duas empresas. O acordo implica a aquisição, pela Also,

Com esta aquisição, a Also passa a disponibilizar nos mercados onde a JP Sá Couto está presente os seus três modelos de negócio, com serviços de cloud, de inteligência artificial e cibersegurança. Por outro lado, a migração dos jogos e serviços educacionais para as plataformas do grupo suíço vai permitir-lhe chegar a um número mais vasto de utilizadores.





"Estamos a seguir, de forma consistente, a nossa estratégia, aprimorando o nosso ecossistema e criando oportunidades de crescimento adicionais. Ao mesmo tempo, estamos constantemente a aumentar o nosso conhecimento e experiência vertical para impulsionar a monetização", assume Gustavo Möller-Hergt, CEO da Also Holding.



O grupo suíço tem andado às compras, tendo já feito aquisições em Espanha, em outubro, na Itália, em novembro, e mais recentemente na Hungria, já este mês.



Quanto à JP Sá Couto tinha vencido, em maio deste ano, um concurso público internacional para fornecer 47.300 computadores portáteis a estudantes que frequentam escolas de Buenos Aires, na Argentina, com um contrato de cinco meses e de valor estimado de 12 milhões de dólares.