Congresso dos EUA convoca dirigentes dos principais fabricantes de armas

Leia Também Vendas de armas nos EUA variam ao sabor da cor política

Leia Também Tiroteios nos EUA puxam por fabricantes de armas

O comité de Supervisão e Reforma da Câmara dos Representantes dos EUA convocou para prestarem declarações, no próximo dia 20, os dirigentes dos três principais fabricantes de armas.A convocatória surge depois do tiroteio que provocou sete mortos no desfile do 4 de Julho, em Highland Park.A presidente do comité, a democrata Carolyn Maloney, convocou os diretores-gerais da Daniel Defense, Marty Daniel, da Smith & Wesson Brands, Mark Smith, e da Sturm, Ruger & Company, Christopher Killoy.Os representantes das empresas têm até esta sexta-feira para confirmarem a presença."Os produtos das suas empresas têm sido utilizados durante décadas para cometer homicídios e massacres, mas as empresas continuaram a vendê-los", criticou Maloney, hoje, em comunicado.O comité abriu em 26 de maio uma investigação sobre a venda de armas de assalto a civis pelos fabricantes de armas.Com a comparência dos diretores-gerais das empresas, os congressistas querem recolher informação sobre os lucros que tiveram com a venda das espingardas semiautomáticas como a AR-15.A comparência dos diretores-gerais foi pedida depois de na segunda-feira passada, durante o Dia da Independência, um homem ter disparado com uma espingarda sobre um desfile em Highland Park, no norte de Chicago, causando a morte de sete pessoas e ferimentos em outras 39.Os investigadores confirmaram que o suspeito comprou a arma do tiroteio, uma espingarda de alto calibre, legalmente e que tinha outras, também legais.O debate sobre a posse de armas nos EUA reabriu-se nas últimas semanas depois do tiroteio em 24 de maio em uma escola de Uvalde, no Estado do Texas, onde morreram 19 crianças e duas professoras, e de um ataque supremacista branco em 14 de maio, em Buffalo, no Estado de Nova Iorque, que provocou 10 mortes.