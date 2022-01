Conselho da ERSE quer taxa da RTP cobrada por operadoras de TV

O conselho tarifário do regulador do setor energético considera que o pagamento da contribuição audiovisual através da fatura da luz não tem “lógica” e defende mudanças. A associação dos operadores mostra-se “preocupada” com a proposta.

