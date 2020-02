Construção sustenta negócio da certificação de produtos

Três em cada quatro artigos certificados em Portugal são do setor da construção, mostram os dados divulgados pela Certif, líder no mercado nacional nesta área de produto, que em conjugação com a marcação CE representou 77% do volume de negócios da entidade em 2019.

Segundo os dados fornecidos ao Negócios pelo organismo liderado por Francisco Barroca, a par das que trabalham com gases fluoretados, as empresas do ramo da construção foram também as que mais se evidenciaram no lote de mais de 160 novos clientes angariados no ano passado.

Na certificação de serviços, o maior destaque vai para a "dinâmica de crescimento" verificada na instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor, em que foram concluídos 145 novos certificados, totalizando agora 1.300 válidos.

Após mais de duas décadas de atividade, cumpridas no ano passado, a Certif soma clientes em 20 países, tendo esta área internacional representado 36% do negócio contabilizado no último exercício – e com vários trabalhos realizados no exterior a serem faturados em Portugal.

Numa nota divulgada esta quarta-feira, 5 de fevereiro, este organismo sublinha que, além da relação com clientes estrangeiros e das "muitas certificações" destinadas à exportação, é procurado também por empresas que não querem obter um certificado português, mas certificações estrangeiras para conseguir vender nesses países.