Copo da Starbucks no episódio da Guerra dos Tronos pode valer 2,3 mil milhões de dólares

Quanto ganhou a Starbucks com o "buzz" gerado pelo facto de um copo que nem era da marca ter aparecido num episódio da Guerra dos Tronos? O CEO de uma empresa de marketing quantifica em 2,3 mil milhões de dólares.

O quarto episódio da última temporada da Guerra dos Tronos não foi dos mais vibrantes, e desde que ficou disponível na HBO, no passado domingo, um dos temas mais comentados pelos fãs nada tem a ver com batalhas, dragões e outros temas que marcam esta que é uma das séries televisivas com mais audiências de sempre.