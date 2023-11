Corrida ao lítio em Portugal soma mais um capítulo polémico

Em investigação estão as concessões de exploração de lítio nas minas do Romano, em Montalegre, e do Barroso, em Boticas, atribuídas pelo Governo à portuguesa Lusorecursos e à britânica Savannah Resources. As duas têm luz verde da APA e querem começar a produção até 2027.

Corrida ao lítio em Portugal soma mais um capítulo polémico









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Corrida ao lítio em Portugal soma mais um capítulo polémico O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar