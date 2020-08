Costa Silva: A banca "é indispensável" para a recuperação e não pode ser penalizada

Leia Também Costa Silva defende "descentralização" para uso eficiente dos fundos europeus

António Costa Silva não prescinde do papel que os bancos terão de desempenhar no processo de relançamento económico na sequência dos efeitos recessivos causados pela pandemia. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o docente no Instituto Superior Técnico garante que a banca "é indispensável" nesse processo, contudo terá de ter asseguradas "condições concorrenciais" no âmbito da área da moeda única europeia.Por outro lado, o consultor que o Executivo nomeou para preparar um documento capaz de servir de trave-mestra à redefinição da estratégia do país para os próximos 10 anos defende que os bancos portugueses não podem continuar a ser prejudicados como aconteceu recentemente com a aplicação de uma taxa adicional devido à covid-19."A nossa banca tem de dispor de condições concorrenciais com as outras bancas europeias. É muito penalizada em múltiplos aspetos e, portanto, o 'level playing field' relativamente à banca portuguesa não está de forma alguma forma assegurado no âmbito da união económica e monetária europeia", afirma Costa Silva.