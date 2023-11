Costa Silva diz desconhecer alegada indemnização de 400 mil euros na Efacec

Leia Também Costa Silva garante que há pareceres de Bruxelas que “validam” venda da Efacec

A Iniciativa Liberal revelou esta segunda-feira que poderá ter havido o pagamento de uma indemnização de 400 mil euros a um antigo membro da Efacec, mais concretamente ao engenheiro José Manuel Almeida de Sousa, que exerceu vários cargos na empresa, entre os quais responsável pela unidade de Negócios Ambiente e Indústria. Confrontado pelo deputado Carlos Guimarães Pinto com esta informação, o ministro da Economia garantiu não ter conhecimento."Não tenho conhecimento desse caso particular, nem aprovei qualquer indemnização a esse nível", afirmou António Costa Silva durante a audição parlamentar conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2024, mas que tem sido dominada pelo tema da Efacec.O deputado da IL explicou que esta saída em particular tem importância, uma vez que "foi paga com dinheiro público. Algumas pessoas lembram a associação daquilo que deu azo à comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP", acrescentou, referindo-se à polémica indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis.Nesse sentido, Carlos Guimarães Pinto insistiu no tema e questionou se alguém do Ministério da Economia tinha aprovado essa ou outras indemnizações nessa altura. Costa Silva assegurou não ter "informação a esse nível".Depois de na semana passada a IL ter avançado com um pedido para ter mais esclarecimentos sobre a venda da Efacec, hoje o Chega revelou que também já avançou com um requerimento para uma comissão parlamentar de inquérito à Efacec.Segundo as informações da página do Linkedin do engenheiro José Manuel Almeida de Sousa, atualmente é diretor geral da TELCABO, cargo que assumiu em setembro de 2022 depois de sair da Efacec em 2021.

Nova injeção de capital

Na semana passada, o ministro da Economia anunciou que o Estado vai injetar mais 160 milhões de euros na Efacec, acrescentando que foi "um dia feliz" por se concluir a venda da empresa ao fundo alemão Mutares.

Em conferência de imprensa, António Costa Silva disse que já tinha sido assinada a venda da Efacec à Mutares e que esta injetará 15 milhões de euros em capital e 60 milhões de euros em garantias. Já o Estado injetará mais 160 milhões de euros, anunciou.Fora o novo empréstimo do Banco de Fomento, de 35 milhões de euros.



Apesar deste compromisso adicional, o Estado não se vai manter como acionista, ficando o grupo alemão com os 100%. Mas o acordo prevê duas circunstâncias em que o Estado pode recuperar o dinheiro investido, ou pelo menos parte. Está em causa um "mecanismo de partilha de valor" com a Mutares: no caso de a Efacec distribuir dividendos, o Estado recebe 75%; e se a empresa for vendida (nunca nos próximos três anos), o Estado fica com dois terços dessa futura alienação.



Até hoje, o Estado já tinha injetado 200 milhões de euros na empresa em suprimentos (10 milhões de euros por cada mês desde Abril de 2022).

A operação de venda, garantiu o ministro da Economia, foi "complexa" e exigiu "uma negociação multidimensional" com vários interessados: a banca, obrigacionistas, devedores e a Comissão Europeia – que foi impondo limites.





No caso das instituições financeiras, acabaram por ficar a perder 29 milhões de euros. A restante dívida, que ficou a salvo do "haircut", é paga pela Efacec com o dinheiro injetado pelo Estado.





A banca dará ainda garantias de 90 a 100 milhões de euros, num mecanismo de "trade finance" cujo "plafond está disponível durante cinco anos".



