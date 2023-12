Efacec ganha contrato pioneiro de milhões na Dinamarca

Seis meses depois de ter concluído o projeto do metro ligeiro de Odense, na Dinamarca, cuja componente eletromecânica desenvolveu integralmente num contrato de 50 milhões de euros, a Efacec, agora já nas mãos do fundo alemão Mutares, anuncia que conquistou um novo cliente neste país.

"A Efacec foi escolhida pela Midtjyske Jernbaner (MJBA), operador ferroviário da região de Midtylland, no norte da Dinamarca, para o fornecimento de uma estação de carregamento dos novos comboios a baterias recentemente adquiridos", revela a empresa, esta segunda-feira, 4 de dezembro, em comunicado, adiantando que este contrato tem um valor "acima dos seis milhões de euros e potencia a mudança para comboios elétricos", realça.





De acordo com a empresa sediada em Matosinhos, esta instalação em Midtylland "assume um papel da maior relevância no processo de transição energética iniciado pela MJBA, dado que com a conclusão irá permitir o início da operação dos novos comboios elétricos, em substituição dos atuais veículos a diesel", explica.

Enfatizando o facto de este ser "o primeiro projeto desta natureza na Dinamarca", refere que "a MJBA planeia reforçar o processo de transição com a utilização de energias renováveis, tendo sido considerada a instalação de painéis solares para permitir o carregamento dos seus novos comboios de baterias, bem como de autocarros e veículos elétricos com energia renovável".

O contrato assinado contempla a conceção e fornecimento, em regime de chave na mão, de uma estação com 4,4 MW de potência e três pontos de carregamento estacionários através de curtos troços de catenária a 25 kV, "permitindo o carregamento de um comboio em menos de 10 minutos", afiança a empresa.





"A Midtjyske Jernbaner confiou na nossa inovação e na excelência do nosso trabalho, atribuindo-nos este primeiro contrato para equipamentos deste tipo na Dinamarca, o que reforça o posicionamento da Efacec na liderança de um segmento de mercado emergente e com um potencial de crescimento muito relevante", afirma Ângelo Ramalho, CEO da Efacec.





A empresa salienta que "a utilização de comboios elétricos com baterias permite a operação eletrificada de troços das redes ferroviárias, com menor densidade de tráfego, e onde a instalação de soluções tradicionais com catenária não se justifica do ponto de vista económico, acelerando a transição para uma operação mais ecológica", sendo que "carregamento através de segmentos de catenária permite adicionalmente que os mesmos comboios possam operar em troços já eletrificados".

Lembrando que "a adjudicação deste projeto vem consolidar a presença da Efacec em importantes projetos de mobilidade na Dinamarca, nomeadamente o Metro Ligeiro de Odense, a expansão do Metro de Copenhaga, entre outros", Ângelo Ramalho acredita que "os resultados positivos do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos mercados nórdicos e a elevada qualidade de execução dos projetos sustentam a confiança dos nossos clientes e dos seus consultores técnicos nas competências da Efacec, potenciando a realização de um projeto inovador e desafiante".





Já Arne Lægaard, presidente da MJBA, afirma que os responsáveis da empresa estão "muito satisfeitos por assinar o contrato com a Efacec para o fornecimento da infraestrutura de carregamento aqui em Lemvig" para os seus próximos comboios a bateria.

"A nova infraestrutura é a base da nossa visão e o motivo pela qual somos o primeiro operador ferroviário na Dinamarca a operar comboios a bateria. Estamos ansiosos por colaborar com a Efacec e beneficiar da sua vasta experiência e conhecimentos, remata Arne Lægaard.