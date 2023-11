Efacec assina choque digital em França após encaixar 100 milhões em contratos

No primeiro dia deste mês, o fundo de investimento Mutares finalizava a compra da Efacec ao Estado, três semanas depois de a companhia de Matosinhos ter anunciado a celebração de um mega contrato com RTE, no setor dos transformadores de potência, para a modernização e desenvolvimento da rede eléctrica em França.

Sem revelar o valor do negócio com este operador do sistema de transmissão de França, a Efacec garantia que "o novo contrato ultrapassa as dezenas de milhões de euros" e que "será executado no âmbito de um contrato programa plurianual, com duração prevista até 2028".

Entretanto, esta quarta-feira, 21 de novembro a Efacec congratula-se por, "uma vez mais", ter conquistado "a confiança da Rede de Transporte de Eletricidade francesa (RTE) com uma nova encomenda que vai contribuir para a digitalização da rede em França", avança, em comunicado.

Em causa está o fornecimento de "dispositivos adicionais para três novos sistemas de automação e proteção, a instalar em subestações digitais durante o ano de 2024, bem como para as plataformas de testes laboratoriais e de formação do pessoal técnico e de engenharia da RTE"

Uma encomendas que surge "na sequência da qualificação bem-sucedida da fase piloto do projeto R#SPACE – ‘RTE's Smart Protection Automation and Control Ecosystem’, que culminará com a entrada em funcionamento da primeira subestação digital inteligente em Ploeren, França, nas próximas semanas", conta a Efacec.

"O projeto-piloto R#SPACE reforça a nossa posição em França, onde assinámos, nos últimos dois anos, mais de 100 milhões de euros em contratos, nomeadamente na área dos transformadores, com os vários operadores de rede do mercado francês", afirma Rui Dias Jorge, gestor de produto da área de automação e controlo de proteção (PAC) da Efacec.

Segundo a Efacec, a subestação digital inteligente de Ploeren "marca uma mudança de paradigma, tornando a operação do sistema elétrico francês mais eficiente, resiliente e segura, utilizando uma solução com muito menor impacto ambiental e reduzindo assim substancialmente a pegada de carbono".





De resto, a empresa liderada por Ângelo Ramalho refere que "os produtos de automação e controlo da Efacec - TPU L500, MCU 500 e Automation Studio - foram formalmente aprovados pela RTE no âmbito do projeto R#SPACE, que constituirá a base do futuro sistema de proteção e controlo da rede elétrica", afiança.

Estes produtos "destacam-se tanto pela sua complexidade tecnológica como pela sua capacidade de responder aos requisitos funcionais e de integração definidos pelo cliente", detalha a Efacec, frisando que os mesmos "foram concebidos de raiz para serem um elemento estruturante da subestação digital inteligente e são pilares do portfólio Efacec, em linha com a mais avançada tecnologia de proteção e automação de subestações de transporte de energia elétrica".