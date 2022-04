CP com descontos de até 80% para viagens de Intercidades

Lisboa e Aveiro, Valença e Coimbra ou Lisboa e Faro fica em 4,5 euros, enquanto o de viagens de Lisboa à Covilhã, de Coimbra a Braga, Guimarães ou Viana do Castelo, passa a custar apenas 4. Com a promoção deslocações de Intercidades de Lisboa a Beja ficam por 3,5 euros e de Lisboa a Évora por 3.



A CP - Comboios de Portugal anunciou o lançamento de uma campanha promocional ao abrigo da qual vai disponibilizar 30.000 viagens, ou seja, uma média de 2.470 por semana, com um desconto de até 80% para qualquer destino da oferta Intercidades.Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, a CP explica que os bilhetes, ao abrigo da campanha, são válidos para viagens, em segunda classe, a realizar entre 21 de abril e 15 de julho, podendo ser adquiridos com uma antecedência mínima de dez dias em todos os canais de venda da companhia de transportes ferroviários.Assim, uma viagem entre Porto e Lisboa, por exemplo, pode ser comprada a partir de 5,5 euros. Já o preço de ligações de Intercidades entreA CP inicou este tipo de campanhas em 2013, as quais foi renovando em face da "reção positiva do mercado, quer pelo crescimento da procura nos serviços de longo curso, quer nos restantes serviços, (pela utilização de percursos complementares)", refere.