CP mexe nas tarifas no próximo ano. Só "escapa" o Alfa Pendular

A partir do próximo dia 1 janeiro, sábado, entram em vigor as novas tarifas da Comboios de Portugal - CP. Os passageiros dos serviços Intercidades, Regional, InterRegional e Urbanos serão os afetados. De fora ficam só as tarifas do serviço Alfa Pendular, que mantém os mesmos preços."A partir de 1 de janeiro de 2022 entram em vigor novos preços para os títulos de transporte dos serviços Intercidades, Regional, InterRegional e Urbanos. Os preços do serviço Alfa Pendular mantêm-se", pode ler-se no comunicado publicado pela companhia ferroviária.A atualização de preços ronda a casa dos cêntimos, não ultrapassando por isso o patamar de um euro.No que toca aos serviços Regional e InterRegional, um bilhete entre Lisboa e Espinho, por exemplo, passa a custar mais 15 cêntimos, em serviço InterRegional e menos dez cêntimos, em serviço Regional.Já uma viagem, nestes regimes, entre Lisboa e Coimbra-B desce dez cêntimos em serviço InterRegional e sobe cinco cêntimos em serviço Regional.Relativamente aos comboios Urbanos de Lisboa, o passe passa a custar mais cinco cêntimos, tanto para uma, como para duas zonas. No que toca ao bilhete simples inteiro, o passageiro paga mais cinco cêntimos a partir das quatro zonas.Mais a norte, nos Urbanos do Porto, o passe para zonas 1 e 2 passa a ter um acréscimo de 20 cêntimos. A partir das seis zonas, o preço do bilhete simples inteiro passa a custar mais cinco cêntimos.No caso do Intercidades, uma viagem entre as estações do Oriente em Lisboa e Campanhã no Porto passa a custar mais 15 cêntimos (segunda classe). Uma viagem entre Lisboa e Faro passa a ter o mesmo montante de diferença.Os preços para andar de Alfa Pendular mantém-se iguais ao ano passado. Assim, por exemplo, a viagem só de ida entre Lisboa e Braga, continua a custar 48,80 euros (em classe conforto) e 34,40 euros ( classe turística).