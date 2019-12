A CP - Comboios de Portugal irá conceder reembolsos aos clientes que tenham comprado bilhetes para hoje e pretendam desistir da viagem, devido às perturbações previstas por causa do mau tempo.





Os utentes podem ainda ligar para a linha de atendimento (707 210 220).



O mau tempo que tem assolado o país está a provocar perturbações nos transportes a nível nacional.



A passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido e deixou perto de 80 pessoas desalojadas, registando-se entre quarta-feira e as 12:00 de hoje cerca de 7.000 ocorrências, na sua maioria inundações e quedas de árvore.



Num balanço feito ao início da tarde, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu que os distritos mais afetados são Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Braga e Lisboa.



Segundo a Proteção Civil, até às 20:00 deverá verificar-se um agravamento do estado do tempo, sendo depois expectável que a situação comece a estabilizar.



Em comunicado, a operadora adiantou que "devido à previsão de agravamento das condições climatéricas durante o dia 20 de dezembro estão previstas fortes perturbações na circulação de comboios nas linhas do Norte e da Beira Alta".A CP avançou ainda que "aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos e que pretendam desistir da viagem, a CP permitirá, durante o dia de hoje, o reembolso do valor do bilhete, ou a sua revalidação, sem custos".