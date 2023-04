Criadas 15 mil empresas no primeiro trimestre, mais 7,5% do que há um ano

O número de empresas constituídas em Portugal aumentou 7,5% entre janeiro e março, crescendo pelo sexto trimestre consecutivo, enquanto o de companhias que encerraram desceu 14% face ao período homólogo do ano passado, de acordo com o Barómetro Informa D&B.



Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a consultora especializada em informação empresarial indica que, nos primeiros três meses, foram criadas 15.066 empresas, com sete setores a ultrapassarem os números do ano passado, com destaque para os transportes, muito suportado pelo transporte ocasional de veículos de passageiros, que "continua com aumentos muito expressivos", registando mais do dobro de novas empresas do que no primeiro trimestre do ano passado.



Além dos transportes, a criação de novas empresas aumentou também em áreas como o alojamento e restauração (+204 ou +16%), serviços gerais (+174 ou +9%), construção (+37 ou +2%), serviços empresariais (+36 ou +1%), tecnologias da informação e comunicação (+5 ou +1%) e energias e ambiente (+24 ou +46%).



Entre os setores que recuaram neste indicador face ao primeiro trimestre do ano passado estão as atividades imobiliárias (-187 ou -12%), agricultura e outros recursos naturais (-103 ou -19%), indústrias (-80 ou -11%) e retalho (-52 ou -4%).



O número de encerramentos diminuiu 14% entre janeiro e março para 2.942 empresas, numa descida transversal à maioria dos setores. Apesar da descida essa tendência, que se registou na pandemia, tem vindo a diluir-se, assinala a Informa D&B, indicando que nos dois últimos trimestres do ano passado os encerramentos já registaram crescimentos, ainda que ligeiros, face aos respetivos períodos homólogos.



Olhando aos últimos 12 meses, alguns setores registam um aumento nos encerramentos face aos 12 meses anteriores, como o alojamento e restauração, tecnologias da informação e comunicação, atividades imobiliárias e energias e ambiente, reforça.



Já as insolvências aumentaram 19% face ao primeiro trimestre do ano passado, com 496 empresas a iniciarem um processo do tipo, ou seja, mais 78, atingindo a maioria dos setores, com destaque para a construção, área em que os novos processos quase duplicaram face ao primeiro trimestre do ano passado, de acordo com a consultora.