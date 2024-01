Nunca tinham sido criadas tantas empresas como em 2023: foram 51.320

Leia Também Mais de dois terços da riqueza criada em Portugal vem dos serviços

Insolvências crescem

Durante o ano de 2023 foram criadas 51.320 empresas em Portugal, o, ultrapassando pela primeira vez as 50 mil, revela a Informa D&B.De acordo com dados do barómetro da consultora, a constituição de empresas mostra "uma recuperação robusta desde a queda verificada em 2020", o primeiro ano da pandemia, tendo crescido 4,7% ao longo do ano passado, o que significa que, embora seja de destacar os transportes, construção, alojamento e restauração, já que concentram um terço das novas empresas criadas em 2023.Nos transportes, a subida deve-se ao transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros, a atividade que mais viu crescer o número de constituições em 2023, assinala a Informa D&B, dando conta de que, desde a entrada em vigor do regime jurídico do, em 2018, esta atividade tem vindo a liderar o crescimento das constituições de empresas em Portugal, atingindo em 2019 um dos valores mais altos (3.239 constituições de empresas) eSegue-se a, que mantém a tendência de crescimento erguida desde 2020, a qual registou em 2023, sobressaindo, em particular, a construção de edifícios (residenciais e não residenciais).A fechar o pódio, com um crescimento de 10% face a 2022, surgena criação de empresas, designadamente nos restaurantes tradicionais.Em sentido inverso,Foi o caso das atividades imobiliárias (-987 constituições; -17%), das tecnologias da informação e comunicação (-72 constituições; -2%) e das indústrias (-63 constituições; -3%), de acordo com o barómetro da Informa D&B.A consultora assinala que tanto no primeiro como no segundo caso houve uma inversão na tendência de crescimento dos últimos anos, enquanto nas indústrias, ramo responsável pelo maior volume de negócios e exportações do tecido empresarial, o recuo de 2023 reforça uma trajetória decrescente verificada na última década.No que toca aos encerramentos, a Informa D&B dá conta de que, ao longo do ano passado, houve 13.362 empresas que fecharam portas, o que traduz uma descida de 9% em termos homólogos, embora ressalve que os dados são provisórios (atendendo a que à data de hoje ainda existem publicações a efetuar pelo Registo Comercial).Com efeito, perspetiva a consultora, "analisando a tendência dos últimos meses,, assinalando o segundo ano consecutivo de subida deste indicador.Já as, com 1.917 novos processos. Esteneste indicador e que, segundo a Informa D&B, refletiram o efeito de muitas das medidas de apoio iniciados no período pandémico. Ainda assim, o número de processos de insolvências está 13% abaixo de 2019, o último ano antes da pandemia, realça.A subida deste indicador foi transversal a quase todos os setores de atividade, com exceção do alojamento e restauração, agricultura e outros recursos naturais e energias e ambiente, que registaram menos processos de insolvência do que no ano anterior. O setor das indústrias foi o que mais aumentou o número de processos de insolvências em 2023 (+148 processos de insolvência; +47%), uma subida que representa mais de metade do aumento total.