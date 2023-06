Cruzeiros de Lisboa com energia elétrica antes de 2026

A Administração do Porto de Lisboa (APL) está já a implementar o projeto de Onshore Power Supply (OPS), envolvendo o terminal de cruzeiros de Lisboa, para o fornecimento de energia elétrica a partir de terra. Ao Negócios, fonte do Ministério das Infraestruturas adiantou que a data estimada de conclusão do projeto é antes de 2026 e o objetivo é o de eliminar as emissões de CO2 até 2035.





...