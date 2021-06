CTT compram NewSpring e "holding" por sete milhões

Os CTT – Correios de Portugal informam que celebraram nesta quarta-feira, através da sua subsidiária CTT Soluções Empresariais, um contrato de compra da totalidade do capital social da NewSpring Services e da sua holding HCCM – Outsourcing Investment, sociedades que atuam no mercado de Business Process Outsourcing (BPO) e Contact Center.

A aquisição vai ser feita pelo preço de sete milhões de euros ("enterprise value") devido no fecho da transação, diz o comunicado divulgado junto da CMVM.

"Foram acordados ‘earnouts’ dependendo da atividade da sociedade ao longo dos dois anos seguintes ao referido fecho, em função do cumprimento de objetivos pré-definidos para a NewSpring Services, incluindo targets de EBITDA", acrescenta o documento.

A empresa liderada por João Bento (na foto) sublinha que esta transação se enquadra "na estratégia de diversificação do portefólio dos CTT e na aceleração do crescimento nas suas áreas de negócio, em particular, na consolidação da plataforma de soluções empresariais, através da oferta de soluções de Business Process Outsourcing (BPO), Contact Center e outros serviços de apoio ao negócio.

No ano de 2020, a NewSpring Services reportou vendas de 21,1 milhões de euros e um EBITDA de 2,4 milhões de euros 1.

"A aquisição está sujeita à verificação de um conjunto de condições suspensivas, entre as quais a não oposição da Autoridade da Concorrência", remata o comunicado.

Os CTT encerraram a sessão de hoje a somar 0,11% para 4,44 euros.