CTT criam "joint-venture" com grupo chinês para gerir cacifos. Investimento estimado é de oito milhões

Os CTT – Correios de Portugal celebraram um acordo de parceria com a YunExpress, do grupo chinês Zongteng Group, para a criação de uma "joint-venture" para gerir uma rede de cacifos para a receção de encomendas na Península Ibérica, indicou esta segunda-feira o operador postal em comunicado Os CTT deterão 66% do capital da nova empresa, cabendo à YunExpress os remanescentes 34%, que visa criar uma "rede líder de cacifos para e-commerce em Portugal, a qual será aberta a qualquer operador".A empresa liderada por João Bento (na foto) pretende terminar o próximo ano com mil cacifos instalados.O negócio, indica ainda o comunicado, representa "um investimento conjunto de cerca de oito milhões de euros no prazo de três anos"."A rede de cacifos será ainda suportada por um grupo de diferentes fornecedores nacionais, desde a metalo-mecânica ao software, o que permitirá uma maior autonomia e agilidade tecnológica. Sendo uma solução de enorme conveniência quer para quem compra como para quem vende online, os cacifos vêm também complementar a rede de pontos de entrega dos CTT, com uma solução inovadora, reforçando o posicionamento diferenciado dos CTT na cadeia de valor do e-commerce e fortalecendo a ligação de proximidade dos CTT com os seus clientes", conclui o documento.