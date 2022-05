CTT investem 8 milhões em nova rede de cacifos para gerir negócio ibérico

Leia Também Cacifos dos CTT dão entrada nos hospitais de Lisboa e Porto

Os CTT - Correios de Portugal investiram 8 milhões de euros no lançamento de uma rede de cacifos, denominada de "Locky", pensada para gerir esse negócio a nível ibérico.Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, os CTT explicam que a marca estará aberta a qualquer operador de distribuição."O objetivo é que os clientes particulares que efetuem as suas compras 'online' possam usar estes 'lockers', independentemente do operador de distribuição para levantamento das suas encomendas a qualquer hora e em qualquer lugar", indica a empresa liderada por João Bento que tem, até ao momento, mais de 230 dos mil cacifos que espera ter instalados até ao final do ano.Se, por um lado, os cacifos Locky figuram como uma "solução de enorme conveniência tanto para quem compra como para quem vende 'online'", por outro, acabam por vir "também complementar a rede de pontos de entrega dos CTT", assinala a empresa.Os CTT destacam ainda "significativas vantagens a nível ambiental": "Como um só cacifo permite a entrega para vários destinatários, evita-se assim a deslocação aos variados domicílios", pelo que "quanto mais entregas se destinarem a lockers, maior será a redução das deslocações, gerando menos emissões de carbono associadas ao 'last mile'".



Os CTT mais do que duplicaram os lucros em 2021, atingindo um resultado líquido de 38,4 milhões de euros, ao fim de um ano em que transportaram 484,6 milhões de objetos de correio endereçado e 73,8 milhões de objetos expresso, tendo Espanha representado 45,9% das receitas do segmento Expresso e Encomendas.