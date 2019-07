CTT obrigados a reduzir preços por incumprirem dois indicadores de qualidade

Os CTT vão ter de reduzir os preços em vigor. A medida faz parte da decisão final da Anacom relativa ao incumprimento dos valores mínimos de dois indicadores de qualidade do serviço postal universal em 2018: demora de encaminhamento no correio azul no Continente e no correio transfronteiriço intracomunitário.





Tendo em conta este incumprimento, o regulador liderado por Cadete de Matos decidiu aplicar o mecanismo de compensação que tem lugar quando não são cumpridos estes indicadores. Assim, "decidiu aplicar uma penalidade de 0,06 pontos percentuais à variação máxima de preços permitida para 2019, ao invés de 0,085 pontos percentuais constantes do sentido provável de decisão".