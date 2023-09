CUF compra um hospital e seis clínicas no norte do país

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





De acordo com um comunicado da empresa, o contrato de compra e venda já foi assinado, faltando ainda a aprovação da Autoridade da Concorrência, "cuja notificação prévia será efetuada brevemente", diz a CUF em comunicado.



A aquisição inclui um hospital, com dois blocos operatórios, três clínicas em Penafiel, Lousada e Marco de Canaveses construídas de raiz e equipadas com meios auxiliares de diagnóstico e, ainda, mais três clínicas em Paredes, Alpendurada e Vila Meã.



A CUF passa assim a deter 31 hospitais e clínicas em todo o país.

Esta aquisição, explica a empresa, "

está assente na estratégia de expansão e consolidação da CUF, que se mantém firme na intenção de continuar a chegar a cada vez mais territórios e pontos do país, consolidando a sua rede integrada de cuidados de saúde a nível nacional, de modo a responder às necessidades da população e do país".Segundo o mesmo comunicado, o Grupo Clínica Médica Arrifana de Sousa serve uma população de mais de meio milhão de habitantes e conta com cerca de 300 colaboradores.

"A CUF dará continuidade a esta história de sucesso, contribuindo para o desenvolvimento sócio-económico de uma região que por si só é já muito dinâmica e dispõe de recursos humanos muito qualificados", promete a empresa.