CUF adquire participação maioritária na Atlanticare com vista a "integração futura"

a Autoridade da Concorrência (AdC) tinha autorizado a aquisição pela CUF do controlo exclusivo da AtlantiCare.

A CUF anunciou esta terça-feira que adquiriu uma posição maioritária no capital da Atlanticare através da SAGIES, empresa do grupo da área da segurança e saúde do trabalho, "reforçando, deste modo, a estratégia de crescimento na área da segurança e saúde no trabalho", revelou a empresa em comunicado.Este é o primeiro passo para uma integração futura das duas empresas, ficando a CUF com uma participação de 805 e os acionistas da Atlanticare com uma participação de 20% na futura entidade."A união da Atlanticare e da SAGIES permitirá uma maior e melhor capacidade de resposta a nível nacional, beneficiando da articulação com a rede CUF e de um total de seis clínicas próprias, dedicadas fundamentalmente à medicina do trabalho e 'check-ups', para além de várias parcerias com dezenas de clínicas localizadas em diversos pontos do país", explica a CUF.A SAGIES e Atlanticare irão, nesta fase, continuar a operar sob a as respetivas marcas.Em agosto,