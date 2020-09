Custos com a OPA sobre a Media Capital e pandemia levam Cofina de lucros para prejuízos

Leia Também Media Capital recomenda aos acionistas que rejeitem oferta da Cofina

Leia Também As linhas com que se cose a OPA da Cofina sobre a Media Capital

Leia Também OPA da Cofina não implica restrição à entrada de Cristina Ferreira no capital da Media Capital

A Cofina registou prejuízos de 1,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, depois dos lucros de 3 milhões que tinha alcançado em igual período do ano passado. A penalizar os resultados da empresa estiveram os custos com a oferta pública de aquisição (OPA) que foi lançada sobre a Media Capital, bem como a pandemia, que teve um "impacto relevante" sobre as receitas de publicidade."Os resultados do primeiro semestre de 2020 ficaram marcados pela pandemia Covid-19 e pelos custos não recorrentes da operação de aquisição da Media Capital", refere a Cofina, em comunicado enviado esta quinta-feira, 10 de setembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).No que diz respeito à OPA lançada sobre a dona da TVI, esta implicou um custo de 1,6 milhões para a Cofina. Sem este montante, "a empresa registaria resultados líquidos positivos.Já a pandemia levou a "quedas significativas em todas as rubricas que constituem as receitas, nomeadamente a forte contração dos investimentos publicitários, receitas de circulação afetadas pela implementação das medidas de confinamento entre março e maio, o que se traduziu no encerramento de muitos dos pontos de venda ao público das publicações e, consequentemente, nas receitas associadas a marketing".Feitas as contas, as receitas da Cofina ascenderam a 34 milhões de euros no primeiro semestre, valor que corresponde a uma diminuição de 20% em relação ao igual período do ano passado. As receitas de circulação e as receitas de publicidade caíram 20,7% e 28,8%, respetivamente, enquanto as receitas associadas a marketing recuaram 7%.O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) derrapou, assim, para os 4,2 milhões de euros, uma quebra de 45,5%, levando a margem de EBITDA a reduzir-se em 5,7 pontos percentuais, para os 12,4%.Em sentido contrário, a Cofina reduziu os custos operacionais recorrentes (isto é, sem contar com os eventos extraordinários) em mais de 14%, para os 29,8 milhões de euros.Ao mesmo tempo, a dívida líquida ascendia, no final de junho de 2020, a 44,1 milhões de euros, uma redução de cerca de um milhão de euros face a dezembro de 2019. Este montante inclui o caucionamento de 10 milhões de euros "no contexto do contrato de compra e venda celebrado em 20 de setembro de 2019 com a Prisa para a aquisição de 100% do capital social e direitos de voto da Vertix [dona da Media Capital]", ressalva a Cofina.Quanto aos 10 milhões postos de lado no âmbito da disputa com a Prisa, a Cofina refere, ainda, que conta receber este dinheiro de volta.O montante em causa é aquele que a Prisa reclama pelos danos causados após a desistência da Cofina da compra da Media Capital, ainda em março, por ter falhado o aumento de capital.A Cofina entende, contudo, que a reivindicação da Prisa carece "de qualquer fundamento" e, por isso, acredita que "o montante será devolvido ao grupo, motivo pelo qual não procedeu ao registo de qualquer provisão".O processo arbitral em torno deste processo está a "seguir os seus trâmites normais".