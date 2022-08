DBRS prevê efeito a médio-longo prazo no retalho se inflação continuar elevada

agência de notação financeira canadiana

de risco de crédito, particularmente na faixa de não-investimento".

A elevada inflação associada à queda do poder de compra dos consumidores e a uma quebra nas cadeias de abastecimento terá um impacto no "retorno do capital investido e na estabilidade das margens, enfraquecendo o perfil de crédito especialmente das empresas menos rentáveis, geralmente classificadas a um nível de alto rendimento", acrescenta a DBRS.



O aumento dos preços já está a levar muitos consumidores a optar por alternativas mais baratas ou mesmo a adiar compras de produtos que não sejam essenciais. "Alguns setores estão mais expostos a este ciclo económico, como o dos bens duradouros, como é o caso de materiais de construção, assim como os retalhistas de média dimensão", detalha.







"Se a inflação se mantiver em níveis elevados além de 2020, isto terá efeitos a médio-longo prazo na rentabilidade das empresas, enfraquecendo o perfil de crédito em todo o espectro de notação", destaca Edoardo Danieli, vice-presidente Adjunto do European Corporate Credits.



A elevada inflação aliada a uma queda na confiança do consumidor vai pesar na rentabilidade das empresas de retalho, afirma a DBRS. Numa análise sobre as implicações do atual ambiente económico neste setor, aantecipa que nos próximos 12 a 18 meses, as margens de EBITDA vão sofrer uma descida significativa, "abaixo dos valores registados no final de 2021, sobretudo para os retalhistas de média dimensão".Além disso, a agência prevê ainda uma queda no volume de vendas em produtos não essenciais e "uma deterioração significativa nos perfis"Apesar do aumento de custos se refletir parcialmente no preço de venda destes, acreditamos que os retalhistas europeus não terão capacidade de passar totalmente os custos mais elevados aos consumidores, o que levará a uma queda nos lucros", justifica a agência canadiana.A DBRS prevê uma "redução significativa no volume de transações nos próximos mês", o que levará a uma contração do índice europeu que mede a atividade mensal do setor do retalho em valor e volume.