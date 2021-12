Defesa do consumidor: Novos direitos e deveres a pensar na realidade digital (e não só)

As mexidas no regime vêm reforçar direitos dos consumidores, introduzindo designadamente novos deveres para prestadores de mercados em linha. A proteção também é alargada fora do palco digital, com o Governo a ir, em alguns casos, além da diretiva comunitária.

Defesa do consumidor: Novos direitos e deveres a pensar na realidade digital (e não só)









