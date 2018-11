Reuters

A Câmara de Arbitragem do Mercado brasileira voltou atrás na suspensão do aumento de capital da Oi. A operadora brasileira já pode avançar com a injecção de capital.Em comunicado enviado às redacções a Oi informa ter tomado conhecimento da decisão do árbitro de apoio no procedimento aberto pela Pharol contra a continuação do aumento de capital por entrada de novos recursos.Depois de uma primeira decisão em que a Câmara de Arbitragem do Mercado suspendeu o aumento de capital, agora o organismo "reconsiderou a sua decisão anterior proferida em 26 de Outubro de 2018 que suspendia os efeitos da aprovação do aumento de capital mediante a emissão privada de novas acções ordinárias aprovado pelo Conselho de Administração da companhia [Oi] (...), ficando a companhia autorizada a proceder com os actos necessários à efectivação do aumento de capital – novos recursos", lê-se no comunicado da Oi.A Oi espera conseguir uma capitalização de 4 mil milhões de reais com o novo aumento de capital, depois de ter feito já um primeiro aumento de capital por conversão de créditos.A Pharol está a analisar a forma de acorrer ao aumento de capital, tendo já convocado nova assembleia geral de accionistas para decidir ela própria um aumento de até 80 milhões para poder ir ao aumento de capital(Notícia actualizada com mais informação)