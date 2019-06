DHL Express abre primeira loja própria em Portugal para "aumentar rapidez" das entregas

A DHL Express anunciou esta terça-feira que inaugurou a primeira loja física em Portugal e pretende abrir mais duas até ao final do ano, no âmbito da "estratégia de crescimento no mercado nacional".

"Localizada no centro de Lisboa, na Avenida Padre Manuel da Nóbrega, a nova loja da DHL Express visa aumentar ainda mais a rapidez e conveniência dos serviços de transporte expresso nacional e internacional", refere um comunicado da DHL, acrescentando que "os clientes poderão levantar e expedir envios até 30 quilogramas, com dimensões que não excedam os 55x45x40 cm".

Além dos dois terminais aeroportuários (Porto e Lisboa), a empresa tem 10 instalações a que designa de "gateways" (pontos de distribuição), além de 350 pontos com serviço expresso internacional, operados por terceiros.

Após a loja no Areeiro, a companhia alemã de transporte expresso pretende agora abrir uma loja própria no Algarve e outra no Porto até ao final do ano.

"A abertura da primeira loja da DHL Express em Portugal tem como objetivo acompanhar as crescentes necessidades dos consumidores, assim como a intensificação do comércio online, que impulsiona o negócio particular", refere José Reis, diretor geral da DHL Express Portugal.

Em declarações ao Negócios no início deste mês, José Reis traçou como meta chegar aos 100 milhões de euros de faturação em 2025. "É algo concretizável ao ritmo a que estamos a crescer", disse o diretor-geral da subsidiária em Portugal da alemã Deutsche Post DHL.

Um outro objetivo da DHL Express passa por converter 75% da sua frota automóvel (cerca de 200 veículos) em elétricos. O grupo a nível internacional tem um veículo que produz – Street Scooter – que vai levar aos vários países. O Porto já está a testá-los. Para Lisboa, só depois de concluído o terminal é que o projeto pode avançar, pois só aí poderá ser instalado um posto de carregamento elétrico.