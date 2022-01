Depois de Lisboa, DHL Express estreia-se com loja própria no Porto

sucesso confirmado com a primeira loja própria em Lisboa, no Areeiro, a DHL Express continua, assim, a seguir a sua estratégia de crescimento no mercado nacional", realça a empresa que abriu a sua primeira loja própria na capital em junho de 2019.

da DHL Express no coração da cidade invicta vem responder à elevada procura dos nossos serviços no distrito do Porto. Além disso, queremos simplificar as nossas soluções de transporte expresso nacional e internacional, para que os nossos clientes possam enviar e receber as suas encomendas e documentos, da forma mais rápida, segura e conveniente, não tendo agora de se deslocar ao aeroporto para expedirem as encomendas", sublinha o diretor-geral da DHL Express Portugal, José Reis, citado na mesma nota.



"Adicionalmente, esta nova loja vem, também, reforçar a presença da DHL Express em Portugal bem como a notoriedade da marca", reforça.

Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, a DHL Express assinala que, apesar de ter uma receção aberta ao público nas suas instalações no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, considera que "era também fundamental estar presente no centro da cidade do Porto". Por duas razões: "Não só devido à facilidade de acesso, mas também para fazer face à crescente procura desta solução por parte de clientes empresariais e não empresariais".Localizada na Rua de Sá da Bandeira e a funcionar aos dias úteis entre as 9:30 e as 18:30, a nova loja junta-se assim às 11 instalações e às mais de 375 lojas da rede DHL Service Points com serviço expresso.