Digi escolhe chinesa ZTE para a rede fixa em Portugal

A operadora, que lança as primeiras ofertas no início de 2024, recorreu à ZTE para a rede fixa e à Nokia e Ericsson para a rede móvel. Empresa registou perdas de mais de 10 milhões de euros no ano passado, refletindo o processo de investimento para o seu lançamento.

