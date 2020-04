A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) propôs aos tribunais que alguns jovens sejam libertados dos centros educativos antes do tempo, depois de o Instituto de Apoio à Criança argumentar que as medidas de clemência aplicadas a reclusos adultos deveriam abranger também os jovens. A informação é avançada esta sexta-feira, 24 de abril, pelo Jornal de Notícias Segundo o porta-voz da DGRSP, José Semedo Moreira, está em curso a "avaliação técnica de jovens em que a medida de internamento cessa até ao verão e para os quais possa ser proposta ao tribunal a antecipação da cessão". Ao mesmo tempo, está a ser avaliação a situação dos jovens que "possam ser colocados nas famílias em supervisão intensiva ou em medida de acompanhamento educativo".O objetivo, explica o responsável, é diminuir o número de jovens em cada centro, reduzindo, assim, o risco de contágio. Ainda assim, não há, atualmente, uma sobrelotação: os centros educativos dispõem de 164 lugares e, no final de fevereiro, albergavam 141 menores.