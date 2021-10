Diretor financeiro abandona a TAP após três meses no cargo

A TAP vai mudar novamente de chief financial officer (CFO). A companhia aérea anunciou esta sexta-feira, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que João Weber Gameiro deixará o cargo, apenas três meses de ter assumido funções."Por carta remetida no dia 30 de setembro de 2021 ao Presidente do Conselho de Administração da TAP, o Senhor Dr. João Weber Ramos dos Reis Gameiro apresentou a renúncia ao seu cargo de administrador da TAP, a qual produzirá efeitos, nos termos da lei, no final do mês de outubro de 2021, salvo se entretanto for designado ou eleito um administrador substituto", anunciou a companhia área.João Weber Gameiro entrou na equipa de gestão com o pelouro financeiro no final de julho, aquando da chegada da CEO Christine Ourmières-Widener. Estava na comissão executiva, para onde entrará Gonçalo Monteiro Pires dentro de duas semanas."Na sequência da renúncia apresentada pelo referido administrador, que integra a Comissão Executiva da TAP enquanto Chief Financial Officer, no dia 30 de setembro de 2021 ao final do dia, o Conselho de Administração da TAP deliberou alterar a composição da Comissão Executiva da TAP, mediante a substituição do administrador cessante pelo administrador Senhor Dr. Gonçalo Neves da Costa Monteiro Pires, com produção de efeitos a 15 de outubro de 2021", refere o comunicado.A TAP não apontou a razão para a demissão, mas o ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas e da Habitação explicou, num comunicado conjunto, que a saída de devia a "motivos pessoais imprevisíveis" e garantiu já estar à procura de substituto."Lamentando que, por motivos pessoais imprevisíveis, a colaboração na gestão da TAP tenha sido interrompida", dizem os ministérios liderados, respetivamente, por João Leão e Pedro Nuno Santos. "O Governo já iniciou, entretanto, o processo para selecionar um novo administrador financeiro para a TAP, por forma a concluir o atual mandato. Até lá, a função de administrador financeiro será assegurada, com natureza interina, por Gonçalo Monteiro Pires, membro do Conselho de Administração", acrescentam.(Notícia atualizada às 17h20)