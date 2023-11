Do hidrogénio aos dados, Sines é o centro das suspeitas

De todas as regiões do país capazes de atrair investimento em novos negócios relacionados com a transição energética e digital, Sines é sem dúvida a que tem maior potencial. No início deste ano, a Aicep Global Parques dava conta de uma lista de investimentos, – uns já confirmados, outros ainda potenciais –, na ordem dos 15 a 20 mil milhões de euros até 2030, com a maior fatia a ir para os projetos de

...