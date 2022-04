Domingos Névoa compra dois “shoppings” por mais de 20 milhões de euros

Depois de ter adquirido o Braga Retail Center, o grupo bracarense reforça presença no negócio dos centros comerciais com a compra do Mira Maia Shopping, empreendimento onde a falida FDO tinha investido 45 milhões de euros.

Domingos Névoa compra dois “shoppings” por mais de 20 milhões de euros









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Domingos Névoa compra dois “shoppings” por mais de 20 milhões de euros O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar