Domingos Vieira de Matos reforça na Altri para 12,6% por 5,8 milhões

A Liverfluxo, empresa acionista da Altri que é controlada por Domingos Vieira de Matos, adquiriu 1 milhão de ações da Altri na sessão de 29 de janeiro.





De acordo com um comunicado da empresa à CMVM, os títulos foram adquiridos a 5,80 euros cada um, pelo que o investimento totalizou 5,8 milhões de euros.





Segundo outro comunicado da Altri, na mesma sessão a Promendo alienou o mesmo número de ações ao mesmo preço unitário.





Após estas transações a Liverfluxo passou a controlar 25.850.110 ações, correspondentes a 12,60% do capital da Altri. Já a Promendo passou a deter um total de 38.295.053 ações, representativas de 18,67% do capital social.





A Altri conta com mais três acionistas com posições acima de 10% do capital. A Caderno Azul, de João Manuel Matos Borges de Oliveira, com 15,11%; a Actium Capital de Paulo Fernandes com 12,88% e a 1Thing, Investments, de Pedro Borges de Oliveira, com 10,01%.