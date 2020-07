Dono da Zara revela império global no imobiliário de 15,2 mil milhões

As propriedades imobiliárias do multimilionário espanhol dispararam até aos 15,2 mil milhões de euros, revelou a sua empresa esta terça-feira pela primeira vez, o que lhe confere o maior portefólio imobiliário entre os super-ricos da Europa.



Ortega, 84 anos, fundador e dono da marca de moda Zara, investiu 2,1 mil milhões de euros em imobiliário no último ano através de várias subsidiárias da sua holding Pontegadea, de acordo com a nota divulgada por e-mail. Pontegadea, que detém 59,3% da "mãe" da Zara, a Inditex, mostrou um resultado líquido de 1,8 mil milhões de euros em 2019, incluindo 1,64 mil milhões de euros em dividendos da Inditex e 621 milhões de euros correspondentes aos ativos imobiliários.





Ortega, o homem mais rico de Espanha, diversificou a sua fortuna na área da moda para preservar a sua riqueza, tendo investido mais de 3 mil milhões de dólares em imobiliário nos Estados Unidos nos últimos anos.Entre as aquisições estão propriedades marcantes como o histórico edifício Haughwout, em Manhattan, e a torre de escritórios mais alta de Miami. No ano passado, a sua firma completou um acordo de 72,5 milhões de dólares por um hotel em Chicago, que se seguiu à compra de um edifício no distrito de negócios de Washigton e dois edifícios em Seattle.Além de ser o senhorio de gigantes da tecnologia como a Amazon e o Facebook, a Pontegadea também acolhe como arrendatários os rivais da Zara Hennes & Mauritz e The Gap.Filho de um trabalhador dos caminhos de ferro, Ortega tem agora uma fortuna de 58,5 mil milhões de dólares, de acordo com o Índice de Multimilionários da Bloomberg, com a maioria dos rendimentos a serem provenientes da participação maioritária na Inditex. A sua fortuna caiu mais de um quinto este ano, por causa da pandemia do coronavírus, que forçou a Inditex a fechar lojas. As ações da empresa caíram 22% este ano.À parte do imobiliário, Ortega também investiu nas áreas de energia e de telecomunicações, comprando 5% da empresa Enagas no último ano. Em 2018, a Pontegadea comprou uma fatia de 9,99% da unidade de torres da Telefonica por 378,8 milhões de euros.A expetativa da Pontegadea é receber 646 milhões de euros em dividendos da Inditex em 2020.