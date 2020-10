Dos 23 aos 94 anos, estas são as cem empresárias americanas mais bem-sucedidas

A pandemia não afetou de forma negativa todas as carteiras. A Forbes divulgou a lista das cem americanas mais bem-sucedidas, com os seus negócios avaliados em cerca de 90 mil milhões de dólares (cerca de 76 mil milhões de euros).









Leia Também Bezos continua a ser o homem mais rico do mundo. Riqueza dos super ricos diminui Pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar da lista é ocupado por Diane Hendricks (na foto), CEO da ABC Supply - uma empresa de telhados e revestimentos. Hendricks é considerada a americana mais bem-sucedida com uma fortuna equivalente a 8 mil milhões de dólares (6,7 mil milhões de euros). No segundo lugar do pódio está Judy Faulkner, devido ao software de registos médicos que lançou no ano de 1979.

Na lista constam também figuras icónicas do mundo da música. Rihanna ocupa o 33º lugar da lista com uma fortuna avaliada em 600 milhões de dólares (509 milhões de euros). Madonna, Céline Dion, Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga e Jennifer Lopez são outros dos nomes referidos neste ranking e as suas fortunas oscilam entre os 550 e os 150 milhões de dólares (467 e 127 milhões de euros).





Leia Também Como Lady Gaga e Beyoncé transformaram o Airbnb numa marca de luxo

A pandemia não surtiu um efeito negativo em todos os negócios e a prova disso é Kelly Steckelberg, que se estreia este ano na lista das americanas mais bem-sucedidas, devido à ascensão da plataforma de comunicação Zoom.