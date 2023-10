DPD lança serviço de entrega de produtos frescos em temperatura controlada

Leia Também DPD investe 28 milhões em Loures no maior “hub” de encomendas de Portugal

A empresa DPD lançou em Portugal um serviço de entrega de produtos frescos em temperatura controlada, anunciado como "o mais rápido de âmbito nacional".O novo serviço, já disponível, chega a Portugal na sequência do "sucesso" das experiências em Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo, Itália e Lituânia, tendo sido pensado para dar resposta, por um lado "à crescente procura dos consumidores por entregas ao domicílio" e, por outro, "às necessidades de melhorar a cadeia de valor entre os produtores e armazenistas e os retalhistas deste tipo de produtos, designadamente ao canal HoReCa (hóteis, restaurantes e cafés) e lojas especializadas ou "gourmet".Ao Negócios, o CEO da DPD Portugal, Olivier Establet, sublinha que o novo serviço surge depois de identificada "uma oportunidade" para uma "distribuição de grande escala", considerando que "não existe atualmente nenhuma solução logística que garanta a temperatura controlada dos produtos alimentares".Além disso, realça, "a entrega em menos de 24 horas, ou seja, na manhã seguinte à expedição, à semelhança de uma encomenda 'normal', é uma oferta única".Esta solução de transporte em ambiente de temperatura controlada (entre 0° e 4°C), para profissionais e para o consumidor final, disponibilizada em Portugal continental, levou a DPD a investir no reforço da infraestrutura de modo a garantir a cadeia de frio desde a recolha até a entrega da encomenda, passando pelos seus 'linehauls' e nas suas plataformas logísticas, todas equipadas de câmaras frigoríficas".Em paralelo, explica Olivier Establet, o novo serviço, denominado DPD Fresh, permite o registo da temperatura no momento da entrega, através dos equipamentos dos condutores da DPD, um processo considerado "muito útil" para o segmento profissional."O lançamento do DPD Fresh para os produtos frescos só é comparável ao que aconteceu há 30 anos com o transporte expresso de encomendas não alimentares, que veio trazer um nível de serviço diferenciado com o das soluções disponíveis, que se limitavam na altura à frota própria ou a uma transportadora mais tradicional com prazos de entrega mais dilatados", realça o CEO da DPD Portugal, mostrando-se "confiante" na nova aposta.