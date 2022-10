DPD investe 28 milhões em Loures no maior “hub” de encomendas de Portugal

O grupo belga VGP, que tem em carteira uma série de investimentos na construção de parques empresariais em Portugal, assinala esta sexta-feira, 14 de outubro, o início da construção do VGP Park Loures, em Santo António de Cavaleiros, no cruzamento com a A40 e a A9. Num terreno com cerca de 53 mil metros quadrados, trata-se de um novo parque com quase 20 mil metros quadrados de área bruta locável totalmente dedicado à logística de última milha, dos quais 12 mil serão ocupados pela DPD.





A empresa de encomendas, que garante ser líder no mercado português de transporte expresso, vai hoje anunciar que irá investir 28 milhões de euros na criação de um novo “hub” de distribuição de encomendas, a instalar no VGP Park Loures.





O novo espaço vai juntar nesta localização a sede da empresa e as respetivas operações na área da Grande Lisboa – atualmente situadas em São João da Talha (Oeiras) e Olivais (Lisboa) –, tornando este “hub” de encomendas naquele que a DPD garante ser o maior da empresa e do país.





Um investimento que surge na sequência do crescimento da atividade da DPD em Portugal, que fechou 2021 com 23,8 milhões de encomendas, mais 10,8% do que no ano anterior, totalizando uma faturação de 88,5 milhões de euros.





“Este crescimento é reflexo quer do aumento significativo e gradual que o comércio online está a ter em Portugal – o que corresponde a uma subida do número de entregas de encomendas – quer da capacidade da DPD em acompanhar a evolução das necessidades dos nossos clientes B2B e B2C”, sendo que estes “procuram cada vez mais serviços de entrega que aportem facilidade, rapidez e comodidade à jornada de distribuição de uma encomenda, e que, ao mesmo tempo, consigam contribuir para a redução do impacto no ambiente”, afirma Olivier Establet, CEO da DPD Portugal.





Com o investimento neste “hub”, cuja conclusão das obras “está prevista para maio de 2023”, a empresa prevê apostar “no aumento da sua frota e na contratação de novos colaboradores a médio prazo, consoante o crescimento da atividade”, Para já, explica, “as equipas serão constituídas pelos trabalhadores que estão, atualmente, nas duas operações (São João da Talha e Olivais) já existentes na região”. Com uma frota de 700 viaturas de distribuição e 1.200 trabalhadores em Portugal, a DPD detém no nosso país 15 estações – em Vila Real, Porto, Maia, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Torres Novas, Póvoa de Santa Iria, Lisboa, Corroios, Sintra, Évora, Faro e Funchal.





VGP Park Loures também conta com a DHL Parcel

Por sua vez, o grupo VGP, que já opera o VGP Park Santa Maria da Feira, enfatiza que este seu novo parque logístico “estará pronto no primeiro semestre de 2023 e está já 100% arrendado à DPD e à DHL, dois grandes ‘players’ no panorama de logística mundial”. Um parque que “corresponde com exatidão às nossas necessidades de crescimento de negócio atuais de uma forma sustentável”, afirma Jorge Oliveira, diretor-geral da DHL Parcel Portugal.





“O VGP Park Loures é um passo importante no nosso crescimento em Portugal, em particular na zona de Lisboa”, realça José Ferreira, o “country manager” da multinacional belga, garantindo que “a localização próxima dos centros urbanos, a qualidade do projeto e a sua sustentabilidade são os pilares dos parques da VGP que aqui são evidenciados”.





20 Espaço A área bruta locável do VGP Park Loures, em Santo António de Cavaleiros, deverá rondar os 20 mil metros quadrados.