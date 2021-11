DST investe 260 milhões de euros em “Autoeuropa de casas” e vidro

O grupo bracarense, em consórcio com dezenas de parceiros, candidatou ao PRR a construção de uma “fábrica de casas” e de uma produtora de “toda a pele do edifício”. Dois projetos em que assume parte considerável do investimento e que, só à sua conta, deverão gerar a criação de 850 postos de trabalho.

DST investe 260 milhões de euros em “Autoeuropa de casas” e vidro









