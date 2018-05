Ducati Financial Services chega a Portugal

A Volkswagen Financial Services lança uma nova marca em Portugal. A Ducati Financial Services quer financiar cerca de 20% das motas da marca Ducati no país.

O Volkswagen Financial Services lança uma nova marca em Portugal dedicada ao segmento de motas ao fazer uma parceria com a marca Ducati, segundo adianta um comunicado da empresa.



A nova marca denominada Ducati Financial Services afirma-se como "especialista em serviços financeiros, tendo como missão apoiar clientes e parceiros da marca Ducati através da disponibilização das melhores soluções de financiamento e aquisição para todo o tipo de clientes", de acordo com o comunicado da marca.



"A possibilidade de podermos contar no nosso universo de marcas com uma marca com o posicionamento emocional associado à marca Ducati deixa-nos bastante entusiasmados", afirmou Alexandre Vasco, responsável de Marketing do Volkswagen Financial Services, citado em comunicado.



A nova marca do segmento de motas, criada em 2013, na Alemanha, quer financiar 20% das motas Ducati vendidas em Portugal já este ano. Em 2017, a marca comercializou cerca de 300 unidades no mercado português e mais de 56.000 unidades a nível mundial.



A parceria com o Volkswagen Financial Services vai facilitar a "expansão da marca Ducati em Portugal", uma associação que acontece já noutros mercados. Segundo o comunicado os clientes vão ter "condições ainda mais vantajosas, não apenas ao nível do preço, mas também dos serviços disponibilizados, tornando o sonho de ter uma Ducati numa realidade".



A Ducati Financial Services lançou uma campanha com condições especiais de financiamento e um leque alargado de serviços e ofertas para assinalar a sua entrada no mercado português. "Os clientes beneficiam da oferta das despesas de abertura do contrato de financiamento, bem como do prolongamento do período de garantia oficial, com oferta do Ducati Ever Red 12, por mais um ano. As soluções pressupõem um financiamento mínimo de 2.500€ e para períodos de pelo menos 24 meses", avança o comunicado.



O lançamento de uma nova marca em Portugal traz uma expansão de actividade da Volkswagen Financial Services e reforça a sua presença no mercado português.