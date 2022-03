Easyjet anuncia quatro novas rotas em Portugal

Birmingham e Londres (Southend) -, enquanto Lisboa irá passar a oferecer um voo de e para Porto Santo e o Porto de e para Praga.

As quatro novas ligações da companhia estarão a operar durante os meses de verão.



A conexão entre Lisboa e Porto Santo estará disponível para viagens a partir de 2 de junho até 25 de setembro, através de 2 frequências semanais. As restantes rotas (Porto-Praga; Faro-Birmingham e Faro-Londres Southend) serão operadas 2 vezes por semana, entre o início de maio e o final de outubro de 2022.

A easyjet vai ter mais um avião baseado em Lisboa e disponibilizar quatro novas rotas de e a partir de aeroportos de Portugal, durante os meses de verão.Faro ganha duas -O anúncio feito, esta quinta-feira, pelo diretor-geral da transportadora aérea em Portugal, José Lopes, em conferência de imprensa."É com grande entusiasmo que celebramos o 10.º aniversário da nossa base de Lisboa e da sucursal em Portugal com o anúncio da chegada de mais um avião para ficar baseado em Lisboa e mais quatro novas ligações de e para Portugal. Ao longo dos últimos meses temos trabalhado no sentido de reforçar a nossa posição nos aeroportos portugueses e este movimento é a prova disso mesmo", realçou.