EasyJet reforça presença no Porto com mais dois aviões e três novas rotas

A partir de abril e de maio deste ano a easyJet vai passar a voar do Porto para o Porto Santo, para Madrid e para Colónia. Estas três novas rotas da companhia low cost britânica vão funcionar até outubro.



Para que as novas rotas sejam uma realidade, a easyJet anunciou, esta quinta-feira, que vão basear mais duas aeronaves no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, de onde voa desde 2007.



Todo este reforço vai resultar num reforço da capacidade da companhia em 350 mil lugares e na criação de 66 empregos diretos.

A ligação para o Porto Santo vai ficar disponível a partir de 1 de maio até ao final de outubro, com duas viagens semanais (quarta-feira e sábado). A rota para Colónia será operada duas vezes por semana (quinta-feira e domingo) e a ligação a Madrid conta com viagens durante cinco dias da semana (entre quarta-feira e domingo). Estas duas ligações estarão disponíveis no início de abril e também terminam no final de outubro.



A easyJet anunciou ainda que no verão de 2022 vai reativar as rotas para Ibiza e Palma de Maiorca.



Com o reforço de aeronaves, a easyJet eleva a frota em Portugal para um total de 15 aviões baseados (cinco em Lisboa, seis no Porto e quatro em Faro) e, no total, o número de postos de trabalho sobe para 520 funcionários, dos quais 214 estão no Porto, disse esta quinta-feira o diretor-geral da easyJet para Portugal, José Lopes.

Para além dos 15 aviões baseados no país, a companhia low cost tem ainda 16 aeronaves não baseadas: cinco em Lisboa, quatro no Porto, seis em Faro e uma no Funchal.