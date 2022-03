easyJet vai avançar com proposta aos 18 slots da TAP

A easyJet vai avançar com uma proposta ao concurso dos 18 slots diários da TAP. Depois de conhecidos todos os critérios e exigências de Bruxelas para o acesso ao concurso, José Lopes, diretor-geral da easyJet em Portugal, diz ao Negócios que a companhia low cost britânica vai submeter a proposta frisando que "é candidata" às faixas horárias.



Logo em dezembro, quando a Comissão Europeia deu luz verde à ajuda do Estado à TAP, a easyJet fez saber que queria "o máximo de slots possível" em Lisboa.



Caso consiga os slots, José Lopes disse, em entrevista ao Dinheiro Vivo, que iria basear em Lisboa "mais três aviões" e "criar pelo menos mais cerca de 100 empregos diretos". No total, a companhia tem agora cinco aeronaves baseadas em Lisboa e outras seis não baseadas.



O futuro dos 18 slots diários da TAP – 5% dos 300 da companhia portuguesa - será decidido pela Comissão Europeia a 13 de junho. É esta a data indicativa que foi publicada pela Alcis Advisers, a consultora alemã que vai gerir e monitorizar o plano de reestruturação, incluindo a transferência das faixas horárias de descolagem e aterragem (slots).



Antes do concurso, as companhias têm até 24 de março para manifestar interesse pelos slots e para fazerem chegar à Alcis Advisers toda a documentação que comprova que cumprem os critérios exigidos por Bruxelas.



Caso as companhias cumpram com os critérios exigidos, as propostas formais serão submetidas a 12 de maio. Nesta altura, as companhias aéreas devem indicar quais os 18 slots a que querem concorrer e incluir um plano de negócios detalhado.