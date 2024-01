Empresa de comércio online eBay vai despedir 1.000 trabalhadores

Leia Também Ebay anuncia que vai despedir 500 trabalhadores em 24 horas

A empresa de comércio eletrónico eBay vai despedir cerca de 1.000 trabalhadores, aproximadamente 9% dos empregados a tempo inteiro, e reduzir o número de trabalhadores em outsourcing, noticiou esta quarta-feira a agência Bloomberg.O eBay justifica esta medida afirmando que o número de trabalhadores e as despesas ultrapassaram o crescimento do negócio, numa altura em que o crescimento da economia está a abrandar.A empresa precisa de ser "mais ágil" perante um ambiente económico "desafiante", afirma o eBay, que tem sede em San Jose, na Califórnia, num comunicado divulgado na terça-feira."Embora estejamos a progredir em relação à nossa estratégia, o número de efetivos e as nossas despesas ultrapassaram o crescimento do nosso negócio", prosseguiu.Além disso, o eBay refere que está a "implementar mudanças organizacionais" que "alinham e consolidam" determinadas equipas, para "melhorar a experiência" e "satisfazer melhor" as necessidades dos clientes em todo o mundo.Trata-se da segunda vez que o eBay despede trabalhadores no prazo de um ano.O eBay junta-se assim a mais de 60 outras empresas da área da tecnologia, incluindo a Amazon e a Alphabet, que controla o Google, que despediram quase 11.000 trabalhadores, segundo a Layoffs.fyi, que rastreia os despedimentos na indústria tecnológica.