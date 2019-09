Económico TV leiloada por 100 euros num grupo que faliu com dívidas de 1,2 mil milhões

A marca do canal televisivo, que desapareceu há três anos, foi leiloada pela massa falida do grupo Ongoing, do empresário Nuno Vasconcellos, que tinha apenas uma moto-quatro quando foi decretada a sua insolvência pessoal. Tem vida de luxo no Brasil e conduz um Porsche Macan blindado.